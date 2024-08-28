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Hakkari'nin Kadın Futbol Takımına Yeni Otobüs Desteği

Hakkari'nin kadın futbolcularına yeni otobüs hediye edildi. Aile Bakanı, genç kızların sporla güçlenmesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:52
Hakkari'nin Kadın Futbol Takımına Yeni Otobüs Desteği

Hakkari'nin Spor Hayatında Önemli Bir Adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de düzenlenen bir etkinlikte Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na yeni bir otobüs hediye etti. Bakan Göktaş, genç kızların hayallerine ulaşmalarını ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Genç Kızların Güçlenmesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, 'Spor da dahil olmak üzere kadınların ve genç kızlarımızın hayatın her alanında daha etkili olmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi. Kadın futbolcuların elde ettiği başarıların, onların azmi ve kararlılığı ile mümkün olduğunu belirtti. Yeni Başarılar İçin Destek Sözleri

Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın, Kadınlar 1. Ligi'nde daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını söyleyen Göktaş, 'Bakanlık olarak kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Hakkari'deki genç kızların, ülkenin geleceğine katkı sağlayacak güçlü bireyler olduğuna dikkat çekti.

Bugünün Destekleri Yarınların Şampiyonları İçin

Bakan Göktaş, oyuncuları desteklemek amacıyla Hakkari'deki tüm genç kızların, spor yapma fırsatlarına erişimlerinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Yüksekova Spor Kulübü'nün kadın futbol takımına her zaman destek olacaklarını belirtti. İki bakan, ardından yeni otobüsün anahtarını takıma teslim etti.

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