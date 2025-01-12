Hakkari'nin Mergabütan Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Keyfi

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, kış tatili için kayak severleri ağırladı. Eğlence dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:48
Hakkari'nin Mergabütan Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Keyfi

Hakkari'deki Kayak Merkezinde Eğlenceli Anlar

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, hafta sonunu kayak yaparak değerlendirmek isteyen ziyaretçilerini ağırladı. Tüm kış sporları tutkunları, kayak takımları ve kızaklarla keyifli anlar yaşarken, 2 bin 800 rakımlı tesisin sunduğu imkanlardan faydalandı.

Pistler Hazır!

Kente 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış sonucu pistlerini hazırlayarak ziyaretçilerin hizmetine sundu. Yürüme bandı ve teleski gibi olanaklar, tüm kayakseverler için büyük kolaylık sağladı.

Çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler, öğrenciler ve aileler, kışın tadını mutlulukla çıkardı. Bazı ziyaretçiler snowboard ile heyecan dolu anlar yaşarken, çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise kızaklarla kaymanın keyfini sürdü.

Kayak Heyecanı!

Kimileri eğitim almak için antrenörlerden temel kayak dersleri aldı; bu sayede bir ilk deneyim yaşamış olmanın mutluluğunu yaşadılar. Özellikle etkili olan sis havaya rağmen, kayak merkezindeki eğlenceler devam etti.

Şırnak’tan gelen 16 kişilik ekibin üyesi Şeyma Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak yapmaya yeni başladığını belirtti. Mergabütan’ın güzelliğine vurgu yapan Balcı, “Bu merkezi çok beğendik. Buraya yeni geliyorum, çok güzel bir yer. Daha sık gelmeyi düşünüyorum. Ziyaretçilere daha fazla kayak takımı ve kızak seçeneği sunulursa daha güzel olur. Muhteşem bir coğrafya. İnsanlar burada keyifli zaman geçiriyor. Herkesi buraya bekleriz.” şeklinde konuştu.

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak...

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak...

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlendi.

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