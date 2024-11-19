Hakkari'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Hakkari'de Kar Yağışı Başladı

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Dünden beri devam eden sağanak yağmurun ardından, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladığı bildirildi.

Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Hakkari şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bu durum, kayak severler için heyecan verici bir gelişme oldu.

Ayrıca, şehrin üst kesimlerinde sis bulutlarının oluşması, manzarayı daha da etkileyici hale getirdi. Hakkari'deki bu doğal güzellik, kış turizmini de canlandırma potansiyeline sahip.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hakkari'de şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.

Hakkari'de şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.