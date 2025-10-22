Hakkari Üniversitesi 2025-2026'ya İlk Ders: Filistin ile başladı

Hakkari Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı 'İlk Ders: Filistin' temasıyla açıldı

Hakkari Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılını İlk Ders Filistin temasıyla başlattı. Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki spor salonunda düzenlenen açılış programında akademik personel ve öğrenciler bir araya geldi.

Açılış konuşması ve temaların önemi

Prof. Dr. Musa Gençcelep, akademik personele ve öğrencilere hitap ederek üniversite eğitiminin yalnızca diploma almak olmadığını, kişisel gelişimin zirve noktalarından biri olduğunu vurguladı. Gençcelep konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Okuduğunuz kitaplar da önemlidir. İnsanların açlık, susuzluk, ölümle karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu kadar kitap okuyan insan neden bu işe sessiz kalıyor, neden vicdanları sızlamıyor? Bugün Gazzeliler de bizim 110 yıl önce yaptığımız direnişin benzerini kendi topraklarında yapıyorlar. Ne mutlu onlara ki vatanlarına sahip çıkıyorlar. Açlık, susuzluk, sakat kalma ve ölme pahasına topraklarını bırakmıyorlar. 21. yüzyılın kahramanı Gazzelilerdir diye düşünüyorum.

Açılış dersi: Filistin'in tarihsel boyutu

Doç. Dr. Altun Altun ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına verdiği açılış dersinde "Filistin: Tarih, Adalet, İnsanlık" başlığı altında sunum yaptı. Altun, Filistin'in yaşadığı trajedinin sadece anlık bir kriz olmadığını, uzun bir tarihsel yükün ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

Filistin için adalet talep etmeliyiz. En önemlisi insanlığı savunmalıyız. Her birimizin Filistin'i ve Gazze'yi tüm insanlığın bir vicdan meselesi olarak görmesini ve evrensel trajedi karşısında aktif bir duruşu sergilemesini temenni ederim.

Katılımcılar

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta vurgulanan ortak mesaj, gençlerin kültürel faaliyetlere ve öğrenci topluluklarına aktif katılımı ile insanlık adına adalet talebinin önemiydi.

