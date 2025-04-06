Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü etkileyici bir kutlama ile andı. Prof. Dr. Pakiş, bu önemli tarih vesilesiyle Anadolu Ajansı'nın Türk basınına yaptığı katkıları vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın, ulusal ve uluslararası ölçekte doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla Türk halkına hizmet ettiğini belirten Pakiş, haberin gücünün her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde bu tür kuruluşların öneminin altını çizdi.

Rektör Pakiş, Anadolu Ajansı'nın geçmişten günümüze taşıdığı misyonun, Türk toplumunun bilgiye ulaşmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti. Kendisi, ajansın önümüzdeki yıllarda da başarılarına devam etmesini temenni etti.