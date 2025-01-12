Hakkari Valisi Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kayakseverlerle Buluştu

Hakkari Valisi Çelik'ten Mergabütan Kayak Merkezi'ne Ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde inceleme gerçekleştirdi. Kayakseverlerle bir araya gelen Çelik, pistlerde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, kayak merkezine yaptığı ziyarette, ziyaretçilerle sohbet eden Çelik, mekanın son durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çelik, sezonun geç açılmasının nedeninin kayak merkezinde yağışların istenilen seviyede olmaması olduğunu belirtti. Merkezdeki kar kalınlığının 55-60 santimetreye ulaştığını vurgulayan Çelik, “Kar ezme makinesiyle hazırlanan 2 pistimizin açılışını yaptık. Yürüyen bandın bulunduğu pistlerdeki kar kalınlığı yeterli olduğu için oralar açılmıştı. İnşallah önümüzdeki hafta çarşambadan sonra 3 mekanik sistemimiz ve diğer pistlerimiz de açılmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinin yeni gelişmelerine değinen Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençlik Kampı ile birlikte şimdiye kadar 3 bine yakın genci Hakkari'de misafir ettiklerini açıkladı. Gençler, kamp sayesinde kayak yapmanın yanı sıra kentin huzurunu, iyiliğini ve güzelliklerini de deneyimleme fırsatı buldu.

“Özellikle telesiyej pistindeki alanda aydınlatmayı tamamladık ve gece de pistler açık olacak,” diyen Çelik, konaklama imkanları ile kayak tesisindeki olanakların artacağını belirtti. Hakkari'deki huzurun yansımasıyla birlikte, gece de burada güvenli bir kayak deneyimi yaşanabileceğini ifade etti.

Vali Çelik, son olarak kayakseverlerle birlikte kayak yaptı ve günün tadını çıkardı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayakseverlerle halay çekti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayakseverlerle halay çekti.