Hakkari Valisi Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kayakseverlerle Buluştu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi’nde inceleme yaparak kayakseverlerle halay çekti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:07
Hakkari Valisi Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kayakseverlerle Buluştu

Hakkari Valisi Çelik'ten Mergabütan Kayak Merkezi'ne Ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde inceleme gerçekleştirdi. Kayakseverlerle bir araya gelen Çelik, pistlerde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, kayak merkezine yaptığı ziyarette, ziyaretçilerle sohbet eden Çelik, mekanın son durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çelik, sezonun geç açılmasının nedeninin kayak merkezinde yağışların istenilen seviyede olmaması olduğunu belirtti. Merkezdeki kar kalınlığının 55-60 santimetreye ulaştığını vurgulayan Çelik, “Kar ezme makinesiyle hazırlanan 2 pistimizin açılışını yaptık. Yürüyen bandın bulunduğu pistlerdeki kar kalınlığı yeterli olduğu için oralar açılmıştı. İnşallah önümüzdeki hafta çarşambadan sonra 3 mekanik sistemimiz ve diğer pistlerimiz de açılmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinin yeni gelişmelerine değinen Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençlik Kampı ile birlikte şimdiye kadar 3 bine yakın genci Hakkari'de misafir ettiklerini açıkladı. Gençler, kamp sayesinde kayak yapmanın yanı sıra kentin huzurunu, iyiliğini ve güzelliklerini de deneyimleme fırsatı buldu.

“Özellikle telesiyej pistindeki alanda aydınlatmayı tamamladık ve gece de pistler açık olacak,” diyen Çelik, konaklama imkanları ile kayak tesisindeki olanakların artacağını belirtti. Hakkari'deki huzurun yansımasıyla birlikte, gece de burada güvenli bir kayak deneyimi yaşanabileceğini ifade etti.

Vali Çelik, son olarak kayakseverlerle birlikte kayak yaptı ve günün tadını çıkardı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede...

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayakseverlerle halay çekti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede...

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayakseverlerle halay çekti.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 13 Ocak 2025 - Türkiye’de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler
2
Faşir'de HDK Saldırısı: 16 Ölü, 42 Yaralı
3
Nijerya'da 25 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
4
Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti
6
Ankara'da Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı