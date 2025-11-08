Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hakkari-Van karayolunda Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen araç takla attı; 2 kişi yaralandı, sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:01
Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada araçta bulunan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

