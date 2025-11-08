Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Müdahale ve Soruşturma
Kazada araçta bulunan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
