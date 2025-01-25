Hakkari ve Muş'ta Hava Koşulları Zorluyor: Yoğun Sis ve Kar

Hakkari'de Sis, Muş'ta Kar Etkili

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Hava sıcaklığının eksi 9 derece olarak ölçüldüğü Yüksekova'da, ağaçlarda kırağı ve saçaklarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla kaplama yoluna gitti.

Muş'ta Kar Yağışı ve Yol Kapatmaları

Öte yandan, Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 6 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına başladı.