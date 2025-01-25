DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.719.854,95 0,86%

Hakkari ve Muş'ta Hava Koşulları Zorluyor: Yoğun Sis ve Kar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, Muş'ta kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları eksi 9 dereceye düştü.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:20
Hakkari ve Muş'ta Hava Koşulları Zorluyor: Yoğun Sis ve Kar

Hakkari'de Sis, Muş'ta Kar Etkili

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Hava sıcaklığının eksi 9 derece olarak ölçüldüğü Yüksekova'da, ağaçlarda kırağı ve saçaklarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla kaplama yoluna gitti.

Muş'ta Kar Yağışı ve Yol Kapatmaları

Öte yandan, Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 6 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına başladı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek