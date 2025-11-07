Hakkari'ye Bale Geldi: Kafe Sanat Merkezine Dönüştü

Hakkari'de Serkan Besi'nin iki yıl önce kurduğu kafe, bale, dans, resim, ebru ve enstrüman eğitimleriyle kültür-sanat merkezine dönüştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:51
Terörün sonlanmasıyla kültürel yaşam canlandı, şehirde sanat eğitimi öne çıktı

Terörün bitmesiyle birlikte Hakkari gündemine farklı bir renk geldi. Şehirdeki bir kafe, mekan sahibinin girişimiyle sadece yeme-içme sunan bir alandan çıkarılarak kültür sanat merkezi haline getirildi. Mekan, bale, dans, resim, ebru sanatı ve çeşitli enstrüman eğitimleriyle dikkat çekiyor.

Serkan Besi tarafından dönüştürülen mekan, dışarıdan gelen müşterilere hem dinlenme hem de sanatla iç içe bir deneyim sunuyor. Bir tarafta müşteriler otururken, hemen yanlarında resim yapanlar, ebru ile uğraşanlar, bale ve dans edenler ile enstrüman eğitimi görenler bulunuyor; bu durum mekanı daha canlı ve çekici kılıyor.

Serkan Besi süreci şöyle anlattı: "Burası iki yıl önce kuruldu. Kafelerde sadece oturulması ve telefonlarla vakit geçirilmesi beni çok rahatsız ediyordu. Burayı daha eğlenceli hale çevirerek adeta bir kültür merkezine dönüştürdüm. Çünkü sanatla beraber insanlarımıza ulaşmanın daha makul olacağını düşündüm. Bale, dans, resim, ebru sanatı ve çeşitli enstrüman eğitimleriyle öğrenme ve eğlenceyi bir arada sunan çok yönlü bir yaşam alanına ev sahipliği yapıyor. Sadece gençler değil, yetişkinler de bu eğitimleri alıyor. Hakkarililer burayı gerçekten çok sevdi. Bizi daha yakından tanımak ve bu sanatı burada yaşamak isteyenleri bekliyoruz".

Eğitmenler de mekanın yalnızca bir kafe olmadığını vurguluyor: "Biz de burada eğitmenlik yapıyoruz. Burası sadece bir kafeden ibaret değil; buraya gelenleri bale, dans, resim, ebru sanatı ve çeşitli enstrüman eğitimleriyle buluşturuyoruz. Müşteriler buraya dinlenmek için geliyor, yiyecek ve içeceklerini alırken diğer yandan kültür ve sanatla da bir araya geliyorlar. Yani burada hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar" dediler.

Sanat odaklı bu dönüşüm, Hakkari'de kültürel yaşamı zenginleştirirken, şehirdeki sosyal mekan anlayışını da yeniden şekillendiriyor. Hakkarililer mekanın sunduğu çok yönlü programlara yoğun ilgi gösteriyor.

