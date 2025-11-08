Hakkari Yüksekova'da 24 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik ekipleri, bir otomobilde 31 parça halinde toplam 24 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:49
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada 24 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Hakkari Emniyet Müdürlügü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlügü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 31 parça halinde 24 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

