Hakkari Zabıta'dan Okul Mutfaklarında Sıkı Hijyen Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta ekipleri, okul pansiyonu yemekhanelerinde hijyen denetimleri yaptı; Atatürk Anadolu Lisesi mutfağı hijyen şartlarını karşılayarak tam not aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:41
Hakkari Zabıta'dan Okul Mutfaklarında Sıkı Hijyen Denetimi

Hakkari Zabıta'dan Okul Mutfaklarında Sıkı Hijyen Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrenci sağlığını korumak amacıyla kent genelindeki okul pansiyonu yemekhanelerinde kapsamlı hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Denetim Detayları

Denetimler kapsamında mutfakların genel temizliği, yemek hazırlama alanları, personel hijyeni ve kullanılan ekipmanların durumu titizlikle incelendi. Ekipler, farklı bölgelerdeki pansiyon mutfaklarını adım adım kontrol etti.

Atatürk Anadolu Lisesi yemekhanesi ise mutfak düzeni, personelin temiz kıyafetle çalışması, galoş kullanımı ve yemek hazırlık alanlarının hijyenik durumu açısından ekiplerden tam not aldı.

Ekipler ayrıca mutfakta çöplerin kapaklı olması, tabak-kaşıkların temizliği ve genel düzen konularında hassasiyet gösteren görevlilere teşekkür etti.

Zabıta yetkilileri, öğrencilerin sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını vurgulayarak hijyen denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİ SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA OKUL PANSİYONU...

HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİ SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA OKUL PANSİYONU YEMEKHANELERİNE YÖNELİK ANİ HİJYEN DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİ SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA OKUL PANSİYONU...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı