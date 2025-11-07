Hakkari Zabıta'dan Okul Mutfaklarında Sıkı Hijyen Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrenci sağlığını korumak amacıyla kent genelindeki okul pansiyonu yemekhanelerinde kapsamlı hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Denetim Detayları

Denetimler kapsamında mutfakların genel temizliği, yemek hazırlama alanları, personel hijyeni ve kullanılan ekipmanların durumu titizlikle incelendi. Ekipler, farklı bölgelerdeki pansiyon mutfaklarını adım adım kontrol etti.

Atatürk Anadolu Lisesi yemekhanesi ise mutfak düzeni, personelin temiz kıyafetle çalışması, galoş kullanımı ve yemek hazırlık alanlarının hijyenik durumu açısından ekiplerden tam not aldı.

Ekipler ayrıca mutfakta çöplerin kapaklı olması, tabak-kaşıkların temizliği ve genel düzen konularında hassasiyet gösteren görevlilere teşekkür etti.

Zabıta yetkilileri, öğrencilerin sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını vurgulayarak hijyen denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

