Hakurk Bölgesinde 9 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Hakurk'ta Hava Harekatı Başarıyla Gerçekleşti

Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir hava harekatında, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, çelikten pençeleriyle terör hedeflerini etkili bir şekilde vurmaya devam ediyor" denildi.

MSB, Hakurk'ta tespit edilen 9 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu operasyon, bölgedeki terör unsurlarına karşı verilen mücadelenin sürdüğünü göstermektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığı, ulusal güvenliğin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.