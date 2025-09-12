Haldun Dormen'in Olmak Ya Da Olmak'ı Anya Yayın'la Yeniden Yayında

97 yaşındaki Haldun Dormen'in 'Olmak Ya Da Olmak' eseri, Anya Yayın etiketiyle uzun aradan sonra yeniden yayımlandı; eser genç sanatçılara tiyatro deneyimlerini aktarıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:51
Haldun Dormen'in Olmak Ya Da Olmak'ı Anya Yayın'la yeniden yayımlandı

Usta isimten gençlere yol gösteren yeniden baskı

97 yaşındaki Haldun Dormen tarafından kaleme alınan Olmak Ya Da Olmak adlı eser, Anya Yayın etiketiyle uzun yıllar aradan sonra yeniden okurlarla buluşuyor.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre eser, Dormen'in tiyatro alanındaki birikimini ve deneyimlerini genç sanatçılara yol gösteren bir üslupla aktarıyor. Kitabın yeniden yayımlanması, hem geçmişe ışık tutuyor hem de yeni kuşak oyuncular için bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Dormen'in konuya ilişkin sözleri: "Yazdıklarımın genç sanatçılara yol göstermesini umarak başladım bu işe. Kitabın uzun süre bulunamaması beni hep üzmüştü. Bu yüzden yeniden yayımlanması beni gerçekten çok mutlu etti."

Okurlar ve tiyatro çevreleri, kitabın yeniden piyasaya çıkışını memnuniyetle karşıladı. Yeniden basım sayesinde Dormen'in tecrübeleri daha geniş bir kitleye ulaşacak.

