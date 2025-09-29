Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu

Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye burslarına kabul edilen 20 öğrenciyle bir araya geldi

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Türkiye bursları programına kabul edilen 20 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile Halep'te buluştu. Görüşmede öğrencilerle Türkiye tarihi üzerine sohbet eden Cengiz, katılımcıları tebrik ederek yeni eğitim yolculuklarında başarılar diledi.

Kamer Salih: Doktora için Sivas'a kabul edildi

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu ve yüksek lisansını Malzeme Bilimi alanında tamamlayan Kamer Salih, görüşme sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde doktora eğitimine kabul edildiğini bildirdi. Salih, "Türk konsolosluğu çok yardımcı oldu, işlemlerimizi kolaylaştırdılar, süreç gerçekten hızlı ilerledi, şükürler olsun." dedi.

Yeni bir topluma ve ortama adım atmanın getirdiği heyecan ve tedirginliği paylaştığını söyleyen Salih, "Ancak Türk toplumu ile bizim toplumumuz arasında tarihi ve siyasi bir yakınlık ve birliktelik var. Bu durum, başvuruda bulunmam için beni daha çok cesaretlendirdi." ifadelerini kullandı. Köklü bir üniversitede eğitim alma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Salih, "İlk defa tek başıma ülke dışına çıkacağım için biraz heyecan ve tedirginlik yaşıyorum. Yine de inşallah kısa sürede uyum sağlayacağımızı düşünüyorum." diye ekledi.

Salih, Suriye'nin yeniden inşasında yer alma beklentisini dile getirerek, "Bu noktada iyimserim, inşallah bizler, Suriye'nin yeni geleceğini inşa etmede aktif birer üye olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Necib Esved: Edindikleri bilgileri ülkeye taşıyacaklar

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği Tasarım ve Üretim Bölümü mezunu Muhammed Necib Esved, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayacağını belirtti. Esved, yüksek lisans programına kabul edilmelerinden dolayı Türk hükümetine teşekkür etti.

Esved, savaş nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin 14 yıl kesintiye uğramasının ardından, resmi olarak Türkiye'ye eğitim amacıyla giden ilk grup arasında yer almanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Burs programına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de iyi bir izlenim bırakmayı hedeflediğini ifade eden Esved, "Burada lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimizi tamamladıktan sonra edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri ülkemize taşıyacağız. Suriye'yi yeniden inşa etmek istiyoruz." dedi.

Esved, vatanının yeniden ayağa kalkması için ilme, bilime ve ülkesini seven insanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğu üstleneceklerini belirtti.

Türkiye bursları programına kabul edilen bu öğrenciler, eğitimleri süresince hem akademik donanımlarını güçlendirmeyi hem de mezuniyet sonrası Suriye'nin yeniden inşasına katkı sunmayı amaçlıyor.