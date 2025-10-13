Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 22:34
Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, beraberindeki heyetle Şanlıurfa'ya gelerek resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında valilik ve büyükşehir belediyesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilik Ziyareti ve Görüşmeler

Başkonsolos Cengiz, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Hasan Şıldak ile görüştü. Yapılan görüşmede Şanlıurfa ile Halep arasındaki ilişkiler ve sınır bölgesindeki kentin stratejik konumu ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile Buluşma

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret eden Cengiz, belediye ile ilişkileri değerlendirdi. Başkan Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkonsolos Cengiz ve beraberindeki heyetin ziyaretleri, iki kent arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik temasları kapsadı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz (solda) Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek...

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz (solda) Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak (sağda) ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel Anıtkabir'de: Yeni PM ve YDK Üyeleriyle Huzur Ziyareti
2
Mardin Kızıltepe'de Gazze'ye Destek Programı — Sami Ebu Zuhri'den Netanyahu'ya Mesaj
3
Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, 2'si Ağır
4
Ahmet Turgut Çorum'da 'Sumud Filosu' Söyleşisinde Okurlarıyla Buluştu
5
Ağrı Dağı Karla Kaplandı — Doğubayazıt Beyaza Büründü
6
Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti
7
Manisa Turgutlu'da Kamyonun Çarptığı 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL