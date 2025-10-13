Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, beraberindeki heyetle Şanlıurfa'ya gelerek resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında valilik ve büyükşehir belediyesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilik Ziyareti ve Görüşmeler

Başkonsolos Cengiz, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Hasan Şıldak ile görüştü. Yapılan görüşmede Şanlıurfa ile Halep arasındaki ilişkiler ve sınır bölgesindeki kentin stratejik konumu ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile Buluşma

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret eden Cengiz, belediye ile ilişkileri değerlendirdi. Başkan Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkonsolos Cengiz ve beraberindeki heyetin ziyaretleri, iki kent arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik temasları kapsadı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz (solda) Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak (sağda) ile görüştü.