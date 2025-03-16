Halep'e Dönüş: Casim Ebu Muhammed'in 9 Yıl Sonra Karşılaştığı Yıkım

Casim Ebu Muhammed, 9 yıl aradan sonra döndüğü Halep'te yıkım ve çaresizlikle karşılaştı. Mahallesi tamamen harabe.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:00
Halep'e Dönüş: Casim Ebu Muhammed'in 9 Yıl Sonra Karşılaştığı Yıkım

Halep'e Dönüş: Casim Ebu Muhammed'in Acı Hikayesi

Suriyeli Casim Ebu Muhammed, 9 yıl sonra döndüğü Halep'i tanıyamadı. 9 yıl önce zorla yerinden edilen Muhammed, geriye yalnızca moloz yığınları ve boş sokaklar kaldığını gördü.

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş, Halep gibi büyük şehirlerin dokusunu derinden etkiledi. 2016 yılında rejim güçlerinin kuşatması altına giren kent, yaşanan bombardımanlarla adeta harabeye döndü. İç savaşın yarattığı yıkım neticesinde pek çok sivil, evlerine geri dönme umuduyla yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Neyrab Mahallesi sakinlerinden olan ve 7 çocuk babası olan Muhammed, zorunlu göçün ardından Şamarin Kampı'na sığınarak 9 yıl boyunca zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. Rejimin devrilmesiyle tekrar evine dönme fırsatı doğan Muhammed, Tanıyamadığı mahallesinde karşılaştığı yıkım karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Camiler ve Komşular Kayıp

Mahallesindeki sokaklardan ve komşularından hiç bir iz bulamayan Muhammed, yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Mahallemize döndüğümüzde tamamen yıkılmış halde bulduk. Kimse kalmamış, herkes gitmiş."

Barınacak bir yer bulamayan Muhammed, çaresizlik içinde tekrar kampa dönmek zorunda kaldı. "Ne kira verebilecek durumdayım ne de sahip olduğum bir şey var. Evim gitti, hayatım tamamen mahvoldu."

Trafik ve Hijyen Sorunları

Kamptaki hayat şartlarını AA muhabirine aktaran Muhammed, "Hayat, tahmin edemeyeceğiniz kadar trajik" diyerek, kötü hijyen koşullarına ve temel ihtiyaçların sağlanmasındaki aksaklıklara vurgu yaptı. Sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu, kış aylarında ısınma konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

Kamp şartlarının aile üzerindeki etkisi de oldukça olumsuz. Çocuklarıyla birlikte zor koşullarda yaşadıklarını söyleyen Muhammed, "Soğukta kışın çocuklarımla çok acı çektim. Bir sağlık merkezinden diğerine mekik dokuduk." diye belirtti.

Ramazan Sevinci Yerini Çaresizliğe Bıraktı

Muhammed, bir zamanlar coşkuyla karşıladıkları ramazanın artık yoksulluk ve çaresizlik içinde geçtiğini dile getirdi. Artan gıda fiyatları ve temel ihtiyaçların yetersizliğinden şikayet eden Muhammed, "Eskiden ramazan ayında komşularımıza yemek götürürdük; şimdi ise kendimiz yemek bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

Muhammed, "Annem de yok, eski günler de yok. Fakirlik öyle bir noktaya geldi ki artık ramazan eskisi gibi değil." diyerek yaşadığı durumu özetledi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
4
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
5
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
6
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
7
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı