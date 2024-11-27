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Halep Kırsalında Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar Şiddetlendi

Halep kırsalında Esed rejimi ve HTŞ arasında çatışmalar patlak verdi, sivil yerleşimler hedef alınıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:29
Halep Kırsalında Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar Şiddetlendi

Halep Kırsalında Çatışmalar Büyüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı askeri grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda

HTŞ, Halep'in batı kırsalındaki Esed rejimi kontrolündeki Kefer Besme köyü ile birlikte Akil tepesi, El Ragib tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat tepesini ele geçirdi.

Rejim, devam eden çatışmalar sırasında sivil yerleşim yerlerine, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenlemekte. Bu durum bölgedeki sivil nüfusu derinden etkiliyor.

Çatışmaların artmasıyla birlikte, bölgeden kaçan çok sayıda sivilin İdlib kırsalına sığındığı bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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