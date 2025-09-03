Halep'te 42 Türk Öğrenci 100 Saatlik Arapça Kursunu Tamamladı

İbn Haldun Üniversitesi ile Halep Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Arapça kursunu 42 öğrenci başarıyla tamamladı. Program, haftada 5 gün şeklinde yürütülen ve toplam 100 saat süren yoğun dil eğitimi ile 20 saatlik interaktif atölyelerden oluştu.

Kurs Detayları

Dersler, ana dili Arapça olan akademisyenler tarafından verildi. Program kapsamında öğrenciler hem sınıf içi yoğun dil eğitimi aldı hem de etkileşimli atölyelerle pratik yapma imkânı buldu.

Kapanış Töreni

Halep Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsünde düzenlenen kapanış törenine davetliler katıldı. Törende, kurs süresince gösterdikleri başarı nedeniyle öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Açıklamalar

Mudar Faris (İbn Haldun Üniversitesi Arapça Bölümü Başkanı ve program sorumlusu) AA muhabirine yaptığı açıklamada kursun sadece dil öğretimiyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Faris, "Öğrencilerimiz her gün üniversitede dört saat dil eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Halep'in tarihi çarşılarını, eski mahallelerini, camilerini ve tarihi eserlerini gezdiler. Bu sayede hem dili geliştirdiler hem de Halep'in kültürel dokusunu yakından tanıdılar." dedi.

Faris, ayrıca katılımcılar arasında hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve tarih alanlarında eğitim gören öğrenciler bulunduğunu ve "Ayrıca Türkiye'de akademisyen olan ve Suriye üzerine araştırmalar yapan hocalarımız da bu kursa katıldı." ifadesini kullandı.

Reem İsa (Yüksek Diller Enstitüsü Dekanı) ise öğrencilere seviyelerine göre gruplar oluşturduklarını ve derslerin "Halep Üniversitesinden yabancılara Arapça öğretiminde uzman hocalar tarafından verildiğini" belirtti. İsa, "Bu deneyim, 14 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleştirildi ve hepimiz için çok özel oldu." dedi ve programın devam edeceğini vurgulayarak, "İlk kez bir Türk üniversitesinden öğrenci ağırladık. İnşallah yakında başka üniversitelerden öğrenciler de Halep Üniversitesi Yüksek Diller Enstitüsü'ne gelerek Arapça eğitimi alacak." diye konuştu.

Katılımcı Görüşleri

Programa katılan öğrenciler deneyimlerinden memnun kaldıklarını ifade etti. Zeyneb Muhammed, "Suriye'ye geldiğimizde çok mutlu olduk. Öncelikle biz Müslüman'ız ve Arapça, Müslümanlar için en önemli dillerden biri." dedi ve Suriye kültürünü tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu ekledi.

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Merve Ahmet da Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek eğitimcilere teşekkür etti: "Suriye gerçekten harika bir ülke. Suriye halkını çok sevdik. Biz kardeşiz, aramızda güçlü bağlar var. İnşallah bu bağlar sonsuza dek sürecek."

