Halep'te Ateşkes: SDG ile Güvenlik Güçleri Eşrefiyye ve Şeyh Maksud'ta Anlaştı

Halep'te Ateşkes İlan Edildi

Suriye’nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Resmi Açıklamalar

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyyeye konuşan bir yetkili, SDG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, PKKYPG’nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını söyledi. Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Çatışmaların Seyri

Çatışmalar, sabah saatlerinde PKK/YPG tarafından Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırılan keskin nişancıların, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almasıyla başladı.

Akşam saatlerine kadar yoğunlaşan çatışmalarda örgüt, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, bunun sonucu olarak onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.