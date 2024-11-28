Halep'te Çatışmalar: İranlı General Tuğgeneral Purhaşimi Hayatını Kaybetti

Halep'te Çatışmalar Sırasında İranlı General Öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısında gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti. İran’a yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Purhaşimi'nin "askeri danışman" olarak bulunduğu sırada öldüğü bildirildi.

Haber detaylarında Purhaşimi'nin askeri görevlerine dair herhangi bir bilgi verilmezken, Halep ve İdlib bölgelerindeki çatışmaların sürdüğü vurgulandı. Son iki günde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim karşıtı gruplar, bu çatışmalar sonucunda Esed rejimi kontrolündeki toplam 39 köyü ele geçirmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.