DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,73 -0,31%
ALTIN
2.960,53 -0,92%
BITCOIN
3.378.465,1 -2,69%

Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinde ciddi ilerlemeler kaydetti ve çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:10
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı

Esed Rejimi Karşıtı Gruplardan Halep'te Önemli İlerleme

Halep kent merkezinde, eşşar Esed rejimine karşı mücadele eden silahlı gruplar, akşam saatlerine kadar önemli bir ilerleme kaydederek kentin iç mahallelerine ulaştı. Öğle saatlerinde kente giren bu gruplar, halihazırda Sadallah El-Cabiri Meydanı’na kadar ulaştı.

Çatışmaların Seyri

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım tarihinde başlayan çatışmalar, üç gündür devam ediyor. Rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan yoğun çatışmalarda, silahlı gruplar Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Kent Merkezi Pazarlığı

Halep'in merkezine kadar ulaşan bu gelişmeler, çatışmaların cephesini yeniden şekillendirdi. Gözlemciler, silahlı grupların kısa süre içinde daha fazla ilerleme kaydetme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı
2
Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Öncesi Etkinlik
3
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı
4
Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı
5
Karadağ'da Filistin'e Destek: 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı
6
Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı
7
Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama: 'Zafer Kazandık'

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı