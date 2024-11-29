Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı

Esed Rejimi Karşıtı Gruplardan Halep'te Önemli İlerleme

Halep kent merkezinde, eşşar Esed rejimine karşı mücadele eden silahlı gruplar, akşam saatlerine kadar önemli bir ilerleme kaydederek kentin iç mahallelerine ulaştı. Öğle saatlerinde kente giren bu gruplar, halihazırda Sadallah El-Cabiri Meydanı’na kadar ulaştı.

Çatışmaların Seyri

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım tarihinde başlayan çatışmalar, üç gündür devam ediyor. Rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan yoğun çatışmalarda, silahlı gruplar Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Kent Merkezi Pazarlığı

Halep'in merkezine kadar ulaşan bu gelişmeler, çatışmaların cephesini yeniden şekillendirdi. Gözlemciler, silahlı grupların kısa süre içinde daha fazla ilerleme kaydetme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.