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Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Halep'in merkezi, Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar tarafından büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:35
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Suriye'de, dün gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Birçok mahallede hakimiyet sağlayan bu gruplar, kentin stratejik noktalarına hızla ilerledi.

Gruplar, Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşarak buradan Halep Kalesi gibi önemli simgeleri de kontrol altına aldı. Ayrıca, valilik ve emniyet müdürlüğü binalarını da ele geçiren muhalifler, kentte güvenlik önlemleri alarak sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ejdad, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı da kontrol altına alarak, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu. Akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara giren gruplar, aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi serbest bıraktı.

Çatışmaların Arka Planı

Hatırlanacak olursa, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım tarihinde Esed rejimi güçleriyle muhalifler arasında çatışmalar başlamıştı. 27-28 Kasım tarihleri arasında Halep'in batı kırsalından merkeze doğru ilerleyen savaşçılar, çatışmaların ikinci gününde İdlib kırsalında da birçok bölgeyi ele geçirmişti.

Dün öğle saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahlı gruplar, akşam saatlerine doğru kentin ortalarına kadar ulaşmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede...

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede...

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

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