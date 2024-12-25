Halep'te 'Geri Döndük Halep' Kampanyasıyla Yeniden İnşa Başladı

Halep'te 'Geri Döndük Halep' Kampanyası

Halep'te, Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ve yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) Türk ekiplerinin de desteğiyle 'Geri Döndük Halep' kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, kentin yeniden inşasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kampanya Hedefleri

Savaş sonrası yaşamın normale dönmesi ile birlikte, Halep’teki gönüllüler, 700'den fazla katılımcı ile kolları sıvayarak kamuya ait mekanları temizleme ve devrilen Baas rejimini simgeleyen unsurları kaldırma çalışmalarına başladı. Gönüllüler, şehir merkezindeki parkları, meydanları ve yolları temizleyerek, yeni bir Halep yaratmaya odaklanıyor.

Gönüllülerden Açıklamalar

AA muhabirine konuşan Türk gönüllülerden Turgay Aldemir, “Bülbülzade Vakfı Anadolu Federasyonu, Türkiye'deki diğer sivil toplum örgütleriyle beraber, Halep'in temizlenmesi için bir araya geldik.” dedi. Aldemir, bu kampanyanın Halep'in daha güzel günlere hazırlanmasında önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirtiyor.

Gönüllülerden Ruba Seraceddin, “Kamuya ait mekanları boyuyoruz, devrik rejim bayraklarını ve Beşşar Esed'in resimlerini kaldırıyoruz. Temiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” diyerek, kampanyanın amacını vurguladı.

Seraceddin ayrıca, gönüllü ekiplerin tarım alanlarında ağaç dikme, çiçek ekme ve ot biçme gibi faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti. Kampanya, 4 gün boyunca devam edecek ve şehrin yeniden canlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ve yerel sivil toplum kuruluşları (STK), Türk ekiplerinin de katılımıyla Halep'te "Geri Döndük Halep" kampanyası başlattı. Gönüllüler, kent merkezindeki parkları, meydanları, yolları ve kavşakları temizlemek, devrilen Baas rejimini simgeleyen her şeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ve yerel sivil toplum kuruluşları (STK), Türk ekiplerinin de katılımıyla Halep'te "Geri Döndük Halep" kampanyası başlattı. Gönüllüler, kent merkezindeki parkları, meydanları, yolları ve kavşakları temizlemek, devrilen Baas rejimini simgeleyen her şeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti.