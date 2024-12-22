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Halep'te İhtişamlı Konser: Binlerce Kişi Eğlenceye Akın Etti

Suriye'nin Halep kentinde Syria Relief'in düzenlediği konsere binlerce kişi katıldı. Konser, coşkulu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 00:46
Halep'te İhtişamlı Konser: Binlerce Kişi Eğlenceye Akın Etti

Halep'te Büyük Bir Etkinlik

Suriye'nin Halep kentinde, Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Muhalif grupların ülke yönetimini ele geçirmesiyle hayatın normale dönmesi, halkın kutlamalarına olan ilgisini artırdı.

Sanatçı Yahya Havva Sahne Aldı

Konsere Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva damga vurdu. Yaklaşık dört saat süren etkinlikte, katılımcılar doyasıya eğlenirken, 'devrim' ve 'direniş' marşları ile şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Renkli görüntülere sahne olan konser, olaysız bir şekilde sona erdi. Meydanda Suriye bayrakları dalgalandı.

Suriye'de Tarihi Değişim

27 Kasım'da, Suriye umuminde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi şehirlerde muhalif gruplar etkinlik gösterdi.

7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplara halkın desteği, rejimi büyük bir çöküşe sürükledi. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi ve Esed, 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçış yaptı.

Yeni Yönetim ve Gelecek Umutları

Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye'de geçici bir yönetim kurulmuş ve Mohammed el-Beşir başbakan olarak görevlendirilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçmiştir. Rejimin çöküşünün ardından birçok Batı ülkesi de Şam'a heyet göndermiştir.

Suriye'nin Halep kentinde binlerce kişi, Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief...

Suriye'nin Halep kentinde binlerce kişi, Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından düzenlenen konsere katıldı. Konser alanı havadan görüntülendi.

Suriye'nin Halep kentinde binlerce kişi, Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief...

Suriye'nin Halep kentinde binlerce kişi, Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından düzenlenen konsere katıldı. Konser alanı havadan görüntülendi.

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