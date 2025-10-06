Halep'te PKK/YPG ile Suriye Güvenlik Güçleri Arasında Şiddetli Çatışma

Halep merkezinde PKK/YPG (SDG) ile Suriye güvenlik güçleri arasında Şeyh Maksud, Süryan ve Eşrefiyye çevresinde çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:12
Halep'te PKK/YPG ile Suriye Güvenlik Güçleri Arasında Şiddetli Çatışma

Halep'te çatışmalar devam ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Saldırılar ve hedefler

Örgüt mensupları, Halep merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken; Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresi havan saldırısı ile hedef alındı.

Güvenlik güçlerinin karşılığı

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede çatışmalar aralıklarla sürüyor. Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Deyr Hafir'deki önceki saldırı

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş; taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

