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Halep'te PKK/YPG'nin Alıkoyduğu Siviller İçin Protesto Düzenlendi

Halep'te PKK/YPG tarafından alıkoyulan sivillerin yakınları, örgüte karşı protesto düzenledi, özgürlük talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:57
Halep'te PKK/YPG'nin Alıkoyduğu Siviller İçin Protesto Düzenlendi

Halep'te PKK/YPG'ye Karşı Protesto Düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılanların yakınları, örgüte karşı kapsamlı bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Eşrefiye Mahallesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde "Mazlum esirlerin serbest bırakılmasını hızlandırın, özgürlük ertelenemez.", "Nasıl aynı vatanın kardeşleri olabiliriz ki evlatlarımız zindanlardayken?", "Esirler sadece sayı değil, onlar bizim ailemiz, sevdiklerimizdir. Sessizlik ihanettir." ve "Tüm tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." yazılı dövizler taşıdı.

Kayıpların Ailelerinden Duygusal Çağrı

Protestoda konuşan Muhammed el-Ahmed, PKK/YPG tarafından alıkonulan iki oğlunun durumu hakkında bilgi verdi. Şeyh Maksud Mahallesi'nde örgütün sözde yol kontrol noktasında oğullarının kaçırıldığını söyleyen Ahmed, "Oğlumu istiyorum. Artık bu iş çözülsün. Gecemiz gündüzümüz kalmadı." dedi.

Ayrıca, diğer bir protestocu Ahmed el-Hindi ise iki kardeşinin PKK/YPG'nin elinde tutulduğunu ifade ederek, "Her gün takas var deniliyor ama hiçbir şey olmuyor. Biz sadece kardeşlerimizin sağ olup olmadığını bilmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Protesto, Halep'teki tansiyonun artmasına neden olurken, birçok aile, alıkonulan sevdiğinin serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulundu. Göstericiler, "Artık yeter! Oğullarımızı istiyoruz!" şeklinde sloganlar atarak, örgütün eylemlerine karşı durdular.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılanların yakınları...

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılanların yakınları örgütü protesto etti. İl merkezinde Eşrefiye Mahallesi'nde bir araya gelen grup ellerinde, "Mazlum esirlerin serbest bırakılmasını hızlandırın, özgürlük ertelenemez.", "Nasıl aynı vatanın kardeşleri olabiliriz ki evlatlarımız zindanlardayken?", "Esirler sadece sayı değil, onlar bizim ailemiz, sevdiklerimizdir. Sessizlik ihanettir." ve "Tüm tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." yazılı dövizler taşıdı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılanların yakınları...

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılanların yakınları örgütü protesto etti. İl merkezinde Eşrefiye Mahallesi'nde bir araya gelen grup ellerinde, "Mazlum esirlerin serbest bırakılmasını hızlandırın, özgürlük ertelenemez.", "Nasıl aynı vatanın kardeşleri olabiliriz ki evlatlarımız zindanlardayken?", "Esirler sadece sayı değil, onlar bizim ailemiz, sevdiklerimizdir. Sessizlik ihanettir." ve "Tüm tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." yazılı dövizler taşıdı.

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