Halep'te PKK/YPG'nin Bombalı Saldırısı Protesto Edildi

Halep'te Yüzlerce Kişi PKK/YPG'yi Protesto Etti

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, yüzlerce kişi terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç ilçesinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısını protesto etmek için bir araya geldi. Kent merkezindeki Sadullah Cabiri Meydanı'nda düzenlenen gösteride, sivil halk PKK/YPG'ye karşı tepkilerini dile getirdi.

Protesto Sloganları ve Mesajlar

Göstericiler, üzerinde "Çocukların kanı hiçe sayılmasın", "Münbiç kanıyor", "Şam hükümeti neden sessiz?" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı. Ayrıca, bölgeye özgürlük çağrısı yapıldı. Protestoların amacı, Münbiç'teki sivil kayıplara dikkat çekmekti.

Yerel Halkın Açıklamaları

Bölge sakinlerinden Muhammed Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah işçileri taşıyan bir aracın yakınında bombalı araç patlatıldı. Çoğu kadın ve çocuk olan işçiler, tarım işçiliği yaparak ekmek parası kazanmak için gidiyorlardı," dedi. Abdülkerim, PKK'nın bölgeden çıkarılması için çağrıda bulunarak, Suriye halkının bir bütün olduğunu vurguladı.

Yerel İmamdan Çağrı

Münbiç’teki Rifai Camisi İmamı ve Hatibi Mahmut İsa, ilçede sıklıkla bombalı saldırı yapıldığını kaydetti. İsa, YPG'nin sivilleri hedef aldığını ve yeni hükümetin ülkenin geri kalanını özgürleştirmesini talep ettiklerini belirtti.

Acil Müdahale Çıkışı

Münbiç'ten gelen Maram Mahmud ise, Halep'te yapılan gösterinin amacının Suriye'nin geri kalanını özgürleştirmek için acil müdahale talep etmek olduğunu ifade etti. Mahmud, yedinci patlamanın ardından 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Sivillerin günahı yoktu, sadece ekmek parası kazanmak için işe gidiyorlardı," dedi.

Mahmud, kadın hakları adına ses çıkaranların bu trajik olayların içerisinde kadınları hedef almasının kabul edilemeyeceğini vurguladı ve yeni hükümetten kesin çözüm talep etti.