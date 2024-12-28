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Halep'te PKK/YPG Pususu: 2 Ölü

Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:49
Halep'te PKK/YPG Pususu: 2 Ölü

Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde Kanlı Saldırı

Suriye'nin Halep şehrinin Eşrefiye Mahallesi'nde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dün gece gerçekleşen olayda, terör örgütü Eşrefiye'deki bir yola pusu kurarak korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

Zor Günler Geçiren Eşrefiye

Bu saldırı, Suriye'deki çatışmaların ne denli tehlikeli bir hale geldiğinin altını çizerken, Suriye geçici hükümetine bağlı güçler, 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir kısmını Beşşar Esed rejimi güçlerinden almayı başarmıştı. Aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlanmıştı.

Bununla birlikte, Suriye Milli Ordusu (SMO), 1 Aralık'ta Halep kırsalında PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtarmıştı.

Geçmişteki Diğer Saldırılar

Geçtiğimiz günlerde Münbiç ilçe merkezinde 27 Aralık'ta meydana gelen bomba yüklü araç infilakında da PKK/YPG'nin sorumluluğu olduğu SMO kaynakları tarafından belirtilmişti.

Şu an için SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

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