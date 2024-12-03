Halep'te PKK/YPG Teröristlerinde ABD Yapımı Zırhlı Araçlar Görüntülendi

Suriye'nin Halep kent merkezinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı grupların kuşatmasında kalan PKK/YPG’li teröristlerin tahliyesi sırasında ABD yapımı "Humvee" zırhlı araçlar görüldü. Gerçekleşen olayda, örgüt üyelerinin Halep kent merkezini konvoylarla terk ederken kullandıkları pek çok Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, PKK/YPG’li teröristlerin kuşatmada kaldıkları Şeyh Maksud Mahallesi’ni teslim ederek çekilme kararı aldıklarını ve Rakka ilinde kurulan işgal sahalarına doğru hareket ettiklerini gösteriyor.

ABD güçleri, "DEAŞ ile mücadele" gerekçesiyle PKK/YPG'ye büyük miktarda zırhlı araç ve askeri teçhizat sağlamıştı. Bu destek sayesinde PKK/YPG, Suriye’de geniş topraklar işgal etmeyi başarmıştı. Ancak Türkiye’nin itirazları üzerine ABD yönetimi, bu silahların geri alınacağını belirtti. Özellikle Halep'teki PKK/YPG'li teröristlerin, "DEAŞ ile mücadele"ye katılmadığı dikkat çekiyor.

PKK/YPG, 2016’da muhalif grupların Halep kent merkezini Esed rejiminden alma girişimlerini sabote etmiş ve o dönem muhaliflerin kuşatılmasına da yardım etmişti.

Suriye'deki Çatışmalara Dair Gelişmeler

27 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 28 Kasım’da Halep’in batı kırsalından merkeze doğru hareket eden rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım’da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi. Halep’te yaşanan çatışmalar sırasında Han Şeyhun ilçesi de kontrol altına alındı.

Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta Halep’in kırsalında PKK/YPG’ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatarak Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.