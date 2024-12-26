Halep'te Rejim Askerleri Yeni Yönetim İçin Silahlarını Teslim Ediyor

Halep'in Cemiliye bölgesinde, geçici yönetim tarafından kurulan uzlaşı merkezinde devrik rejim askerleri silahlarını bırakarak yeni yönetime kaydoluyor. Bu süreçte, feshedilen rejimin askerlerinin, yeni yönetimle kayda geçerken uzun bir sıra oluşturduğu gözlemleniyor.

Merkez önünde yüzlerce asker, deviren lider Beşşar Esed'in portresine basarak binaya giriş yaparken, yeni yönetimin temsilcileri de yaşadıkları yer, parmak izleri ve rejim döneminde üstlendikleri görevleri kayda alıyor.

Söz konusu kayıt işlemlerinin ardından, askerlerin fotoğrafları çekiliyor ve üç ay süreyle geçerli yeni kimlikler veriliyor. Bu kimlikler sayesinde bireylerin ülke içinde güvenli bir şekilde dolaşmaları sağlanıyor.

Uzlaşı merkezine silahını teslim etmek için gelen Muhammed el Ali, AA muhabirine verdiği röportajda, yaklaşık 1,5 yıldır Süveyde'de gönüllü olarak görev yaptığını belirterek, “Allah, Beşşar Esed'i kahretsin.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral ve mühendis Abdulrezzak Muhammed el Hüseyin ise 1993’ten bu yana rejimin ordusunda görev aldığını vurgulayarak, “Suriye'de hepimiz kardeşiz. Suriye toplumu, kardeşlik, dayanışma ve birlikte yaşama değerleriyle tanımlanır.” şeklinde konuştu.

Astsubay Baha Abdullah da yeni yönetime katılmak için uzlaşı merkezine geldiğini, görevli personelden iyi muamele gördüğünü ifade ederek, rejim döneminde Halep’te güvenlik şubesinde görev yaptığını belirtti.