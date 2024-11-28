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Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar, Esed Güçlerine Yaklaşıyor

Halep'te rejim karşıtı gruplar, Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışarak kente 1 kilometre kadar yaklaştı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:00
Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar, Esed Güçlerine Yaklaşıyor

Halep'te Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin yalnızca 1 kilometre yakınlarına ulaştı. Bu gelişme, savaşın seyrini değiştirebilir.

Gerilimin Artışı

Özellikle Halep çevresindeki çatışmaların yoğunlaşması, bölgedeki halk arasında büyük bir endişeye neden oluyor. Savaşın yıkıcı etkileri, sivil yaşamı tehdit ederken, muhalefetin kazandığı alanlar da dikkat çekiyor.

Savaşın Seyri Üzerine

Analistler, bu durumun Beşşar Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde daha fazla gerilime yol açabileceğine dikkat çekiyor. Rejim karşıtı grupların bu ilerleyişi, uluslararası arenada yeni tartışmalara neden olabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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