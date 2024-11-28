Halep'te Rus Savaş Uçakları Saldırdı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti

Halep Kırsalında Kanlı Saldırı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında bulunan Daret İzze ve Etarib ilçelerine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil yaşamını yitirdi, en az 30 sivil yaralandı.

Saldırının Detayları

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden edinilen bilgilere göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Daret İzze ve Etarib'deki sivil yerleşimlere hedef aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, Daret İzze'de 4 ve Etarib'de 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayrıca, saldırılarda yaralananların arasında 7 çocuk bulunuyor. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gelişen Durum

Öte yandan, Halep ve İdlib illerinde, Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında devam eden çatışmalar 2 gündür sürüyor. Rejim karşıtı gruplar, çatışmalar sonucunda Esed rejiminin kontrolünde bulunan toplam 39 köyü ele geçirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırıda bir çok bina ve iş yeri hasar gördü.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırıda bir çok bina ve iş yeri hasar gördü.