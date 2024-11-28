DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,55 0,01%
ALTIN
2.941,16 -0,13%
BITCOIN
3.305.904,28 0,84%

Halep'te Rus Savaş Uçakları Saldırdı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Halep ilinde Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralı var.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:28
Halep'te Rus Savaş Uçakları Saldırdı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti

Halep Kırsalında Kanlı Saldırı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında bulunan Daret İzze ve Etarib ilçelerine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil yaşamını yitirdi, en az 30 sivil yaralandı.

Saldırının Detayları

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden edinilen bilgilere göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Daret İzze ve Etarib'deki sivil yerleşimlere hedef aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, Daret İzze'de 4 ve Etarib'de 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayrıca, saldırılarda yaralananların arasında 7 çocuk bulunuyor. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gelişen Durum

Öte yandan, Halep ve İdlib illerinde, Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında devam eden çatışmalar 2 gündür sürüyor. Rejim karşıtı gruplar, çatışmalar sonucunda Esed rejiminin kontrolünde bulunan toplam 39 köyü ele geçirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze...

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırıda bir çok bina ve iş yeri hasar gördü.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze...

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırıda bir çok bina ve iş yeri hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı
2
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı
4
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
5
İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil
6
Çin'de Amiral Miao Hua Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı
7
Eski TBMM Başkanı Şentop, 'İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze' Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı