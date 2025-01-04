Halep'te Sanatla Özgürlük Kutlaması: Esed Rejiminin Devrilişinin 25. Günü

Halep'te Sanatla Yeni Bir Başlangıç

Suriye'nin Halep kentindeki Sanatçılar Sendikası Tiyatrosu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen 25 günü konu alan etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzik, tiyatro ve halk oyunlarıyla dolu olan etkinlik, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesi sonrasındaki süreci yansıttı.

Sanatçılar İçin Bir İlk

Etkinlik, ülke içinden ve dışından birçok Suriyeli sanatçının katılımıyla gerçekleşti. Tiyatro sanatçısı Kamer ez-Zaman Bro, bu tür bir etkinliğin Suriye'de bir ilk olduğunu dile getirerek, "Amacımız içimizdeki sevinci insanlarla paylaşmak" şeklinde konuştu. Zaman Bro, tiyatronun insanların düşüncelerini ifade etmesi için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Sevgi ve Birliktelik Mesajı

Sanatçı Yemen Neccar, Halep'teki ilk tiyatro oyununun sahnelenmesinin sevincini paylaşıp, bu tiyatroya önayak olan kişiler arasında bulunmaktan onur duyduğunu aktardı. Neccar, etkinliğin "tüm insanlara sevgi mesajı vermek" amacıyla yapıldığını belirtti.

Büyük Bir Meydan Okuma

Tiyatrocu Rece Kantar, Suriye'ye 10 yıl aradan sonra döndüğünü ve özgürlükten sonra ilk sahne çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kantar, "Beş günde hazırlanmak hem bir meydan okuma hem de bir maceraydı. Seyirci gösteriyi izlerken çok ilgiliydi" dedi. Ayrıca, etkinliğin sonundaki başarı duygusunun, katılımcılar için gücü ve liderliği yüceltmeyen, toplumun sesini yükselten bir sanat deneyimi sunduğunu vurguladı.

Kantar, "Sanat artık herkes için özgü bir alan. İnsanlara mutluluk aşılamaya çalışıyoruz ve benzer etkinliklerin gelecekte devam edeceğini umuyoruz. Sanat yüce bir mesaj taşır ve şu an buna ihtiyacımız var" şeklinde sözlerini tamamladı.

Suriye'nin Halep kentindeki Sanatçılar Sendikası Tiyatrosunda, Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen 25 günü konu alan sanat etkinliği düzenlendi. Müzik, tiyatro ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikteki tüm performanslarda, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden sonraki süreç konu edinildi.

Suriye'nin Halep kentindeki Sanatçılar Sendikası Tiyatrosunda, Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen 25 günü konu alan sanat etkinliği düzenlendi. Müzik, tiyatro ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikteki tüm performanslarda, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden sonraki süreç konu edinildi.