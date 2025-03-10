Halep'te Suriye Ordusu YPG/PKK Saldırısını Püskürttü

Halep'te Güvenlik Sağlandı

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü. Günün ilk saatlerinde, Halep ilinin Şeyhmaksut ve Eşrefiyye mahallelerinde örgüt üyeleri, Tarsus ve Lazkiye'deki gelişmeleri fırsat bilerek, Suriye ordusuna saldırı düzenlediler.

Saldırıya Anında Karşılık

Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesi'nde gerçekleşen bu saldırıya zor anlar yaşatmadan karşılık vererek, terör eylemini etkisiz hale getirdi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Suriye Haber Ajansı SANA'ya bir açıklama yaparak, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü duyurdu.

Albay Abdülgani, yapılan operasyonun ardından terör örgütüne kayıplar verdirildiğini vurguladı. Ayrıca, Şam'daki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde mevcut olan devrik rejim unsurları, bir el bombası ile saldırı düzenlediler. Saldırı sonrası, bölgedeki güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma çıktı.