Halep'te Suriye Savunma Bakanlığı'ndan İlk Askeri Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Halep’te Tarihi Mezuniyet Töreni

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinde askeri eğitimini tamamlayan 300'den fazla asker için büyük bir mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet, Suriye ordusuna katılmak için başvuran gençlerin, bir aylık yoğun eğitim sonrası elde ettikleri başarıyı kutlamak amacıyla yapıldı.

61 Yıllık Rejim Sonrası İlk Tören

Mezuniyet töreni, 61 yıllık Baas rejiminin ardından Halep il merkezindeki Sadullah El-Cabiri Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene; Halep Vali Yardımcısı, genel güvenlik güçleri ve bölge askeri komutanı katıldı.

Eğitim ve Gelecek Hedefleri

Eğitim Komutanı Muhammed Zeyn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya katılmak isteyen kişilere bir ay boyunca bedensel ve askeri eğitim verildiğini belirtti. Zeyn, mezunların yalnızca Halep'ten değil, birçok ilden katılım sağladığını ve görevlerinin Suriye halkını ve topraklarını korumak olacağını ifade etti.

Güvenlik ve Bilimsel Rollerde Yeni Dönem

Halep Asker Alma Şube Müdürü Nizar Halebi, mezunların gelecekte sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bilimsel, insani ve askeri alanlarda güvenilir rol üstleneceklerini kaydetti. Bu mezuniyet töreni, Halep'in yeniden inşası ve güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.