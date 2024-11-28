DOLAR
34,59 0,01%
EURO
36,6 0%
ALTIN
2.933,82 0,01%
BITCOIN
3.287.981,75 -0,21%

Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetini Artırıyor

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında devam eden çatışmalar sonucunda birçok köy kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:56
Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetini Artırıyor

Çatışmalar Giderek Yoğunlaşıyor

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında süregelen çatışmalar, her geçen gün daha da şiddetleniyor. Çatışmaların ilk kıvılcımı, dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında ateşlendi ve gün boyunca devam etti.

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün ise Halep ve İdlib illerinde toplam 24 köy ve noktayı daha denetim altına aldı. Bu harekât ile birlikte rejim karşıtı gruplar, stratejik öneme sahip yerler olan El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat Tepesi gibi alanlarda hakimiyet kurdular.

Halep'e Yaklaşıyorlar

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne aldığı yerleşim yerleri arasında El Hüte, Urum Elkübra, Kefer Halep gibi önemli noktalar bulunuyor. Bu noktalar, daha önce Esed rejiminin kontrolünde olup, şimdi yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alan üzerinde etkilerini artırıyor.

Günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na gerçekleştirilen dron saldırısıyla birlikte, bir helikopterin de imha edildiği bildirildi. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerine yönelik karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenliyor.

Rejim Askerleri Esir Alınıyor

Rejim karşıtı gruplar, kontrol ettikleri bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar, askeri araçlar ve mühimmat ele geçirdi. Çatışmalardaki kayıplar arasında birçok rejim askeri öldürülürken, onlarca askerin de esir alındığı gelen haberler arasında.

Bu çatışmalar nedeni ile bölgeden kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığınmak zorunda kaldı. Çatışmalar Halep kent merkezine doğru yoğunmaya devam ediyor.

İdlib'in Doğusunda Yeni Gelişmeler

Çatışmaların hızlandığı bir diğer nokta ise İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesi. Bugün sabah saatlerinde başlayan çatışmalar sonucunda rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini başarıyla ele geçirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metehan Baltacı: 'Galatasaray İçin En İyisini Vermek Zorundayız'
2
Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetini Artırıyor
3
Hindistan'da Müslüman Müslümanlar Tarafından Bağışlanan Mülkler Üzerindeki Yasa Değişikliği Tepki Çekti
4
Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Yangını Tatbikatı Gerçekleştirildi
5
29 Kasım 2024 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Sporda Önemli Gelişmeler
6
Cezayir ve Suudi Arabistan Arasında Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri Yapıldı
7
Güngören'de Aile Sağlığı Merkezinde Taşkınlık: Doktora Sinirlenen Kişi Eşyalara Zarar Verdi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı