Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetini Artırıyor

Çatışmalar Giderek Yoğunlaşıyor

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında süregelen çatışmalar, her geçen gün daha da şiddetleniyor. Çatışmaların ilk kıvılcımı, dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında ateşlendi ve gün boyunca devam etti.

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün ise Halep ve İdlib illerinde toplam 24 köy ve noktayı daha denetim altına aldı. Bu harekât ile birlikte rejim karşıtı gruplar, stratejik öneme sahip yerler olan El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat Tepesi gibi alanlarda hakimiyet kurdular.

Halep'e Yaklaşıyorlar

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne aldığı yerleşim yerleri arasında El Hüte, Urum Elkübra, Kefer Halep gibi önemli noktalar bulunuyor. Bu noktalar, daha önce Esed rejiminin kontrolünde olup, şimdi yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alan üzerinde etkilerini artırıyor.

Günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na gerçekleştirilen dron saldırısıyla birlikte, bir helikopterin de imha edildiği bildirildi. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerine yönelik karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenliyor.

Rejim Askerleri Esir Alınıyor

Rejim karşıtı gruplar, kontrol ettikleri bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar, askeri araçlar ve mühimmat ele geçirdi. Çatışmalardaki kayıplar arasında birçok rejim askeri öldürülürken, onlarca askerin de esir alındığı gelen haberler arasında.

Bu çatışmalar nedeni ile bölgeden kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığınmak zorunda kaldı. Çatışmalar Halep kent merkezine doğru yoğunmaya devam ediyor.

İdlib'in Doğusunda Yeni Gelişmeler

Çatışmaların hızlandığı bir diğer nokta ise İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesi. Bugün sabah saatlerinde başlayan çatışmalar sonucunda rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini başarıyla ele geçirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.