Halepçe'de Geleneksel Nar Festivali Başladı

Halepçe'de Nar Festivali Coşkusu

Irak’ın Halepçe kentinde, geleneksel Nar Festivali başladı. Halepçe’nin Kent Parkı’nda düzenlenen bu festival, 3 gün boyunca sürecek.

Festivalin Detayları

Festivale, çok sayıda ziyaretçi katılım gösteriyor. Halepçe Kaymakamı Nuhşa Nasih, Anadolu Ajansı muhabirine yapmış olduğu açıklamada, her yıl kentte yaklaşık 30 ton nar üretildiğini ve bunun bir kısmının Irak’ın güney bölgelerine satıldığını aktardı.

Kaliteli Nar ve Beklentiler

Nasih, Halepçe narının yüksek kalitesine dikkat çekerek, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, festivali 3 gün içerisinde 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bunun için yurt dışındaki temsilciliklere ve çeşitli kurumlara davetiyelerin gönderildiğini belirtti.