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Halepli Hristiyanlar Katolik Kilisesi'nde Noel'i Kutladı

Halepli Hristiyanlar, Suriye'deki yeni zeminle birlikte Katolik Kilisesi'nde Noel'i coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:45
Halepli Hristiyanlar Katolik Kilisesi'nde Noel'i Kutladı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke, yeni bir normale dönmeye başladı. Bu çerçevede, Halepli Hristiyanlar, Katolik Kilisesi'nde Noel'i coşkuyla kutladı.

Halep ilindeki Hristiyan topluluğu, rejimi deviren grupların şehri kontrol altına almasıyla birlikte yeniden istikrar ve barış ortamına kavuşmuş durumda. Bu yıl, Noel kutlamaları için hazırlanan kilise, ışıklı çam ağacı ve çeşitli süslemelerle donatıldı.

Her yaştan çok sayıda Halepli Hristiyan, barış ve birliktelik dilekleriyle kilisede bir araya geldi. Kilise'deki kutlamalarda, katılımcılar dua ve ilahilerle bu özel anı paylaştılar.

Ayrıca, Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirmişti.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Halepli...

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Halepli Hristiyanlar Katolik Kilisesi'nde Noel'i kutladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Halepli...

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Halepli Hristiyanlar Katolik Kilisesi'nde Noel'i kutladı.

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