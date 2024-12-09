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Halepli Hristiyanların Umut Dolu Mesajı: Barış ve Sevgi Yeniden Doğuyor

Halep'teki Hristiyan toplumu, barış ve sevgi dolu bir ortam için umutlu. Esnaf Joseph Fenun, 'Geri dönün' diyerek Haleplilere seslendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:06
Halepli Hristiyanların Umut Dolu Mesajı: Barış ve Sevgi Yeniden Doğuyor

Halepli Hristiyanlar Umut Dolu ve Noel Kutlamalarına Hazırlanıyor

Halep’teki Hristiyan toplumu, rejim karşıtı silahlı grupların kontrolü ele almasının ardından barış, sevgi ve istikrar ortamına kavuşmaktan mutluluk duyuyor. Noel hazırlıkları sürerken, Aziziye Mahallesi’ndeki vatandaşların yüzleri gülüyor.

Aziziye esnafından Joseph Fenun, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Hoş geldiniz, yüzümdeki gülümsemeyi fark ettiniz mi? Neden mi? Çünkü mutluyum, başka bir şey istemiyorum. Eskiden korku ve dehşet içindeydim ama şimdi sevgi doluyum, Tanrı bizi seviyor." ifadelerini kullandı.

Aziziye Meydanı’ndan Sesleniyor

Fenun, ihtiyaç duyulan tek şey su ve temizlik diyerek geçmişteki sıkıntıların ardından insanların geri dönmesinin önemine dikkat çekti:

"Bugün beni arıyorlar ve Halep’e dönmek istiyoruz, güvenli bir yol arıyoruz diyolar. Aziziye Meydanı’ndan sesleniyorum; geri dönün, evleriniz ve işleriniz burada."

Noel ve Barış Teması

Noel kutlamaları hakkında konuşan Fenun, "Noel, İsa Mesih’in gelişi demektir yani sevgi ve barış. Onun öğretilerine karşı mı geleceğiz?" şeklinde ifade etti. "İsa barış getirdi, sevgi getirdi."

Güçlü Bağlar ve Yeni Hayat Umudu

Um Aziz Bahu, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki sevgi bağlarının güçlü olduğunu vurguladı. Manu Kyoşgeryan ise "Dostlarımızın buraya dönmesiyle yeni bir hayat başlıyor" diyerek iletişim ve su sorunlarına dikkat çekti.

"Halep savaşta bombardımana ve zor zamanlara maruz kaldı. Ancak dostlarımızın buraya dönmesiyle yeni bir yaşam umudu artıyor. Bizim hiç bitmeyen bir umudumuz var, Halep'in Suriye’nin umudu olduğunu düşünüyoruz," dedi Kyoşgeryan.

Suriye’deki Gelişmeler ve Dönüşüm Süreci

Suriye'nin siyasi durumu giderek değişiyor. 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam etti. Bu süreçte başkent Şam dahil birçok bölgede halkın desteğiyle önemli değişimler yaşandı.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesi ve rejim lideri Esed’in başkentten kaçması, Halep için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

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