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Haley'den Trump'a Tepki: 'Kabinesinde Yer Almam için Bir Niyetim Yoktu'

Nikki Haley, Donald Trump'ın kabinesinde yer almayacağını açıklamasına yanıt verdi ve Trump'ı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:51
Haley'den Trump'a Tepki: 'Kabinesinde Yer Almam için Bir Niyetim Yoktu'

Nikki Haley'den Trump'a Sert Tepki

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklamasına sert yanıt verdi.

Haley'in Açıklamaları

Washington Post gazetesine göre, Haley, SiriusXM radyo kanalında yaptığı açıklamada, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yoktu. O da bunu biliyordu," dedi. Trump'ın kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Haley, "Oynadığı oyunu biliyorum. Benim bu oyunu oynamama gerek yok," şeklinde konuştu.

Haley, Trump'ın zaman zaman "sığ" bir tutum sergileyebileceğini vurgulayarak, bu davranışın bunu kanıtladığını belirtti. ABD halkının seçimlerde sesini duyurduğuna değinen Haley, "Bu noktada Trump'ın ve atadığı herkesin başarılı olması için dua etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Trump'ın Açıklamaları ve Genç Politika

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu. Haley, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine önümüzdeki dört yıl boyunca bizi daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'ya taşıma görevinde büyük başarılar diliyorum," şeklinde ifade etti.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra kendisine desteğini açıklamıştı. Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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