DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,04 0,09%

Halfeti Belediyesi'nde Taşlı Saldırı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Halfeti Belediyesi'nde güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırı sonucu 10 kişi tutuklandı. Olayla ilgili toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:53
Halfeti Belediyesi'nde Taşlı Saldırı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 4 Kasım tarihinde yapılan görevlendirme sonrası belediye binasına girmeye çalışan bir grup, güvenlik önlemleri alan polislere taşlı saldırıda bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gözaltında İşlemler Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırılarak, yerine bir görevlendirme yapıldı. Bu duruma tepki gösteren bir grup, belediye binasına girmek istedi ve polisle çatışmaya girdi. Yapılan gözaltılar sonucunda emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Sonuçlar Açıklandı

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ayrıca, taşlı saldırı sonucunda 2 polis yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Kasım 2024 Gündemi: Ekonomi, Spor ve Diplomasi
2
Sultanbeyli'de Tartışma Cinayeti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Novi Sad'daki Ölümlü Kaza Sonrası Protestolar: Köprü Trafiğe Kapandı
4
Edirne'de Tırda 24 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Miçotakis: Türkiye ile İlişkilerde İstikrar Şart!
6
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi