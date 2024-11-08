Halfeti Belediyesi'nde Taşlı Saldırı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 4 Kasım tarihinde yapılan görevlendirme sonrası belediye binasına girmeye çalışan bir grup, güvenlik önlemleri alan polislere taşlı saldırıda bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gözaltında İşlemler Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırılarak, yerine bir görevlendirme yapıldı. Bu duruma tepki gösteren bir grup, belediye binasına girmek istedi ve polisle çatışmaya girdi. Yapılan gözaltılar sonucunda emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Sonuçlar Açıklandı

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ayrıca, taşlı saldırı sonucunda 2 polis yaralandı.