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Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 2 Polis Yaralı

Halfeti Belediyesi'nde yaşanan taşlı saldırı sonucu 2 polis yaralandı. Olayın detayları ve müdahale süreci haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:43
Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 2 Polis Yaralı

Halfeti Belediyesi'nde Taşlı Saldırı Olayı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, belediye başkanına yönelik görevlendirme yapılmasının ardından, belediye binası önünde bazı gruplar protesto gösterisi düzenledi.

Olayın Gelişimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Halfeti Belediye Başkanı görevden alındı ve yerine yeni bir yönetim atandı. Bu durum, belediye binası önünde toplanan grupta büyük bir tepkiyle karşılandı.

Polislere Yönelik Saldırı

Grup üyeleri, çevrede güvenlik önlemleri alan polis memurlarına taş atmaları sonucu, iki polis yaralandı. Yaralı memurlar, hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve Sonrası

Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Olay sırasında, ara sokaklara kaçan grup üyeleri, çöp konteynerlerini devirdi ve ateşe verdi.Gelişmeleri takip ediyoruz.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme...

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi, saldırıda 2 polis yaralandı.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme...

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi, saldırıda 2 polis yaralandı.

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