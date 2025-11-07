Halfeti'de Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı: Şanlıurfa'da Uygulamalı Eğitim

Halfeti'de Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iç sularda güvenli taşımacılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla gemi sevk ve idare belgesi sınavı gerçekleştirdi. Sınav, bölgeden yoğun ilgi gördü ve başarıyla tamamlandı.

Sınav ve Eğitim Süreci

Sınav iki aşamadan oluştu; ilk aşamada adaylar yazılı sınava tabi tutuldu. Yazılı sınavı geçenler, Halfeti'de düzenlenen uygulamalı sınavda dümenin başına geçti.

Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Mersin Liman Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldü. Şanlıurfa ve çevre illerden katılan kursiyerlere teorik ve uygulamalı olarak gemi sürüş teknikleri, acil durum ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Başarı ve Belge Teslimi

Halfeti'de yapılan pratik sınavda başarılı olan adaylar, gemi kullanma yeterliklerini göstererek belge almaya hak kazandı. Kursiyerler, eğitimin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden memnun olduklarını belirterek bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Başarılı olan kursiyerlerin belgeleri, Mersin Liman Başkanlığı'nın değerlendirmesinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilecek.

