Halfeti'de Nesli Tehlikedeki Çizgili Sırtlan Yolda Ölü Bulundu

Halfeti Yeşilözen yakınlarında vatandaşların fark ettiği nesli tehlikedeki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu ve Gölpınar Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:25
Vatandaş ihbarı üzerine ekipler müdahale etti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Yeşilözen Mahallesi yakınlarında bir yolda hareketsiz halde bulunan vahşi hayvanın yapılan kontrolde öldüğü belirlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemede söz konusu hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu tespit etti.

Ölü olarak bulunan çizgili sırtlan, görevliler tarafından alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililerin ve ilgili kurumların incelemeleri devam ediyor.

