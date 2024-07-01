Haliç Köprüsü Kadıköy yönü trafiğe kapatılıyor! İşte detaylar...

Yapılacak olan asfalt yenileme çalışması kapsamında, Haliç Köprüsü'nde metrobüs yolunda bulunan eski ve sürüş konforunu etkileyen asfaltın değiştirilmesi hedefleniyor. İlk gün, mevcut asfaltın sökülmesi işlemi gerçekleştirilecek ve bu işlem tamamlandıktan sonra yola yeni ve dayanıklı bir asfalt serilecek.





Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına göre, çalışma süresince D-100 kara yolunun Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışının sağlanması için gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları bölgede kullanılacak. Beylikdüzü istikameti ise bu çalışmadan etkilenmeyecek şekilde normal seyrinde devam edecek.



İstanbul Trafiği İçin Önemli Uyarı

İstanbul'da yaşayan ve çalışma süresince Haliç Köprüsü'nü kullanması gereken sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşıyor. Yolculuklarını planlarken ekstra zaman ayırmaları, trafik işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.