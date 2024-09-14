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Haliç Köprüsü'nde Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Haliç Köprüsü'nde motosikletle yol alan sürücü, temizlik aracına çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 07:00
Haliç Köprüsü'nde Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Haliç Köprüsü'nde Korkunç Kaza

Haliç Köprüsü'nde yaşanan üzücü bir trafik kazası, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Haliç Köprüsü Okmeydanı yönünde meydana geldi.

Detaylar Ortaya Çıkıyor

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen 34 GKA 434 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına, 34 DB 3660 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine hızlıca emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Morgda Beckleyen Sonuç

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı bir çalışma gerçekleştirerek kaza ile ilgili rapor hazırladı.

Trafik Kontrol Altında

Bu talihsiz kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bildirildi. Kazanın nedenleri ve detaylarıyla ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

Haliç Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB’ye ait yol temizleme aracına...

Haliç Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB’ye ait yol temizleme aracına çarptıktan sonra hayatını kaybetti.

Haliç Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB’ye ait yol temizleme aracına...

Haliç Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB’ye ait yol temizleme aracına çarptıktan sonra hayatını kaybetti.

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