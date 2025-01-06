Haliç'te Hz. İsa'nın Vaftizine Özel Haç Çıkarma Töreni Düzenlendi

Haliç'te Coşkulu Haç Çıkarma Töreni

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç'te gerçekleştirilen haç çıkarma töreniyle coşkuyla kutlandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Yönetimi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00'da başlayan ayini yöneterek dualar etti ve mumlar yaktı. Ayine katılanlar, sonrasında kısa bir yürüyüşle Haliç sahilindeki Fener İskelesi'ne ilerledi.

Denizden Haç Çıkarma Töreni ve Katılım

Haliç'te düzenlenen haç çıkarma törenine katılmak için çok sayıda kişi iskelede toplandı. Ayrıca, töreni izlemek üzere teknelerden de yoğun ilgi gösterildi.

Patrik Bartholomeos, yapılan duaların ardından haçı suya bıraktı. Haçı denizden çıkarma işlemi için platformda duran çok sayıda kişi, Haliç'in serin sularına atladı. Basilis Konstantinidis tarafından su yüzeyinden çıkarılan haç, kilise yetkililerine teslim edildi.

Katılımcılara Hediyeler ve Güvenlik Önlemleri

Törenin sonunda Patrik Bartholomeos, katılımcılara hediyeler vererek onları tebrik etti. Ayin ve tören esnasında çevrede güvenlik önlemleri alınarak, etkinliğin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.