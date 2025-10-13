Halid Beslic Son Yolculuğuna Uğurlandı — Saraybosna'da Tören

Halid Beslic Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balkanlar'ın en tanınmış şarkıcılarından Halid Beslic için Saraybosna'da geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Saraybosna'da 7 Ekim tarihinde hayatını kaybeden Beslic'in naaşı, sevenleri ve meslektaşları tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Törenin ilk durağı: Ulusal Tiyatro

Cenaze, ilk olarak başkentteki Ulusal Tiyatro binasına getirildi. Burada toplanan sevenleri, sanatçı arkadaşlarının anıları ve seslendirdikleri parçalar eşliğinde Beslic'i andı. Törende meslektaşları Beslic'in müzikal mirasını ve kişiliğini anlattı.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cenaze namazı

Daha sonra binlerce kişinin katılımıyla naaş, cenaze arabasına konularak başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazında, Beslic'in tabutuna Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yer aldığı bir örtü örüldü ve tabutun baş tarafına Boşnakların simgesi haline gelen fes yerleştirildi. Namaza katılan yakınları ve sevenleri duygusal anlar yaşadı.

Yürüyüş ve son veda

Namaz sonrası naaş, cenaze arabasına konarak Ferhadiye Caddesi ve Mareşal Tito Caddesi güzergâhı üzerinden başkentteki Bare mezarlığına doğru götürüldü. Yol boyunca ellerinde çiçeklerle binlerce seveni, sanatçıya son görevini yerine getirirken eşlik etti. Bare Mezarlığı'nda Beslic toprağa verildi.

Balkanlar çapında anmalar

Bare'deki definin ardından, Beslic için Balkanlar'daki birçok ülkede binlerce kişinin katılımıyla anma törenleri düzenlendi. Hayranları ve meslektaşları, sanatçının eserlerini ve anılarını paylaştı.

Vefat ve kısa yaşam öyküsü

Beslic, tedavi gördüğü Saraybosna'daki Klinik Merkezi Onkoloji Bölümünde 7 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Daha önce 15 Ağustos 2025'te Banja Luka kentinde verdiği konser esnasında fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bosna Hersek'in Knezina kentinde 1953'te dünyaya gelen Beslic, Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'da geniş kitleler tarafından tanındı ve duygusal şarkılarıyla milyonlarca dinleyicinin gönlünde yer edindi.

Halid Beslic'in vefatı, başta Bosna Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerindeki müzikseverler tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Balkanlar'ın en tanınan şarkıcılarından Halid Beslic için cenaze töreni düzenlendi. Saraybosna'da 7 Ekim'de hayatını kaybeden Beslic'in cenazesi ilk olarak, başkentteki Ulusal Tiyatro binasına getirildi.