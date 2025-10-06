Halid el-Anani UNESCO Genel Direktörü Seçildi

Halid el-Anani, Audrey Azoulay'ın yerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü olarak seçildi.

Seçim Süreci

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, yapılan oylama sonucunda Anani UNESCO'nun yeni direktörü oldu.

Tebrik ve Tarihi Önem

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, seçimin ardından yaptığı konuşmada Anani'yi tebrik etti ve onun 1945'te örgütün kurulmasından bu yana bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu belirtti.