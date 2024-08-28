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Halide Cerrar: Tek Kişilik Hücrede Her Gün Yeniden Ölüyorum

FHKC lideri Halide Cerrar, İsrail hapishanesindeki durumunu, 'her gün yeniden ölüyorum' sözleriyle ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:13
Halide Cerrar: Tek Kişilik Hücrede Her Gün Yeniden Ölüyorum

Halide Cerrar'dan Destek Çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) eski milletvekili Halide Cerrar, İsrail hapishanesindeki tecrit şartlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Cerrar, Neve Tirtza Hapishanesi'nde her gün yaşamını kaybetme hissi içinde olduğunu belirterek, "Tek kişilik hücrede, hava almayan bir kutu içinde kalıyorum" şeklinde konuştu.

37 Günlüğüne Tek Kişilik Hücrede

Cerrar, ziyaret sırasında bu zor durumu şöyle anlattı: "Sadece tuvalete erişimim var; hücremin tavanında bir pencere vardı ama onu da kapattılar. O küçük açıklıktan nefes alabilmek için saatlerce bekliyorum."

Yaz aylarının sıcaklığına dikkat çeken Cerrar, "Ben bir fırında tutuluyorum, aşırı sıcaktan uyuyamıyorum. Ayrıca suyun da kesildiği bir durumda sıkışıp kaldım, içme suyu için saatlerce beklemek zorundayım" dedi.

Hücrede Tecrit ve Zorla Beslenme

Hücrede 8 gün boyunca tecrit tutulduktan sonra bir kez avluya çıkma izni aldığını vurgulayan Cerrar, uzun bekleme sürelerinden sonra kötü beslenme koşullarıyla karşılaştığını ifade etti.

26 Aralık 2023'te Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki evinde gözaltına alınan Cerrar, 16 gündür tek kişilik hücrede tutuluyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı 10.200'ü geçti. Bu süre zarfında, gözaltı ve baskın uygulamalarında ciddi bir artış yaşandığı bildiriliyor.

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